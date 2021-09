Nationalpark lud zu 30-Kilometer-Rundfahrt ein

Wissenswerte Fakten zum Neusiedler See

Am Wochenende fand daher die Rundfahrt „Mit dem Rad durch den Nationalpark - 30 km Erlebnisse vor unserer Haustür“ statt. Ins Leben gerufen wurde die Initiative dabei von der Klima- und Energiemodellregion Neusiedler See-Seewinkel, dem Nationalpark sowie der Mobilitätszentrale Burgenland. Zur Eröffnung in Podersdorf war auch Landesrätin Daniela Winkler vor Ort.