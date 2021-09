Gebühren: Wo Wien um vieles teurer/billiger ist

Das wird die ORF-Gebührenzahler besonders freuen: 5,40 Euro pro Monat zahlen die Wiener derzeit (!) per GIS ans Land. In Oberösterreich und Vorarlberg gibt es diese Gebühr nicht. Weniger als in anderen Bundesländern blechen die Wiener für Restmüllabfuhr, und teilweise fürs Schwimmen in den Bädern. Hoch wiederum ist die Hundeabgabe. 72 Euro pro Jahr für den Vierbeiner in Wien, 108 Euro gleich in Innsbruck, nichts in Graz.