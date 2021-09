Forscher servieren Laser-Hendl aus dem 3D-Drucker

Forscher der US-amerikanischen Columbia University in New York haben den wohl ersten 3D-Drucker für Nahrung präsentiert, der „ausgedruckte“ Lebensmittel sogleich zubereitet. Demonstriert wurde die Maschine mit Hühnerfleisch: Zuvor püriertes Hendl wird vom „digitalen persönlichen Koch“ der Wissenschaftler zuerst in Form gedruckt und anschließend mithilfe von Laserstrahlen gegart.