Betonbrücke aus dem 3D-Drucker trägt sich selbst

Das in einem Park in Venedig errichtete Bauwerk mit dem Namen „Striatus“ bestehe aus additiv gefertigten Beton-Bausteinen, die sich wie bei alten Steinbrücken zu Bögen ergänzten. Die Kräfte wirkten dadurch in reiner Kompression genau auf die im Boden miteinander verstrebten Stützen, erläuterte die ETH. Die Bausteine stabilisieren sich demnach durch die Geometrie des Bauwerks selbst.