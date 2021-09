Mit Pkw frontal gegen Firmengebäude gekracht

Schwerer Verkehrsunfall am Samstagabend in Wiener Neustadt (Niederösterreich): Ein Autofahrer krachte nahe dem Flugplatz zunächst gegen einen geparkten Pkw und in der Folge gegen die Fassade eines Firmengebäudes. Der Lenker - ein 26-Jähriger - erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde in dem völlig ramponierten Autowrack eingeklemmt.