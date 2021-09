Ryder Cup: Wiesberger verliert trotz Führung

Das und die fehlenden Europa-Fans führte dazu, dass die Gäste am ernüchternden ersten Tag am Lake Michigan mit 2:6 in Rückstand gerieten. Stützen wie Rory McIlroy ließen dabei massiv aus. Der Nordire kam deshalb am Samstagvormittag erstmals in seiner Ryder-Cup-Karriere nicht zum Einsatz. Wiesberger erhielt hingegen viel Lob für sein Debüt und deshalb bei den Samstag-Foursomes (Klassischer Vierer) eine weitere Chance, obwohl er am Freitagnachmittag im Bestball an der Seite des 44-jährigen Engländers Paul Casey verloren hatte.