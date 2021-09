Impfung als Standardrepertoire im Amateurtheater

Ein sicherer Proben- und Spielbetrieb sei momentan einfach nur mit geimpften Mitwirkenden zu realisieren. Die Spielstätten der Theatergruppen seien oft sehr kompakt und die Schauspieler stünden sehr nahe am Publikum. Daher wäre das Risiko einer Ansteckung dort besonders groß. „Wir haben uns gefragt, was unser Beitrag dazu sein kann, dass wir spielen dürfen und haben uns deshalb zu dieser Empfehlung entschlossen“, so Pernthaner, die dem Abtenauer Theater vorsteht.