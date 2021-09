Auf neuen Pächter wartet im Freibad Pommes-Pflicht

Mit Ende der Saison ging des bisherige Betreiber in Pension. Die Gemeinde – sie ist Eigentümerin des Freibades – sucht nun einen Nachfolger. Und stellt dabei klare Bedingungen: Keine Pommes, kein Pachtvertrag! „Es müssen Pommes Frites zu verkehrsüblichen Portionen sowohl im Gastgarten als auch zum Mitnehmen angeboten werden“, heißt es wörtlich in der Ausschreibung. Und: Die Preise dürfen künftig nicht über jenen in den Freibädern der Stadt Salzburg liegen. „Der Pächter hat dafür den Beleg zu erbringen“, ist zu lesen.