„Krone“-Ausblick: So geht der Superwahltag aus

Die Wahlen in Oberösterreich und Graz sind die ersten bedeutenden seit der Wien-Wahl 2020 - und auch wenn die Uhren in den Regionen anders ticken, so gelten beide als Stimmungsbarometer in einer Zeit der Vertrauenskrise. Die „Krone“ schätzt ein, was der Wahltag bringen wird. Spoiler: Dass in Österreich kein Stein auf dem anderen bleibt, ist unwahrscheinlich - bei unseren deutschen Nachbarn sieht es aber anders aus.