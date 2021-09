Graz wählt: Kommunisten könnten weiter zulegen

Was wird gewählt, wer ist wahlberechtigt? Bei der Gemeinderatswahl dürfen alle EU-Bürger mit Hauptwohnsitz in Graz ihre Stimme abgeben - alle ab 16 Jahren. Auslandsösterreicher sind bei Kommunalwahlen nicht wahlberechtigt. Der Gemeinderat wählt dann den Bürgermeister. Zudem werden in Graz die 17 Bezirksräte (die Bezirksvorsteher sind so etwas wie die Bezirksbürgermeister) sowie der Migrantenbeirat gewählt.

Wie wird der Wahltag ablaufen? Die Wahllokale öffnen um 7 Uhr - in welches der insgesamt 27 man gehen muss, steht in der amtlichen Wahlinformation, die jeder Grazer per Post zugeschickt bekommen hat. Um Punkt 16 Uhr schließen die Wahllokale. Danach beginnt die Auszählung der Stimmen. Bis spätestens 19 Uhr ist mit einem vorläufigen Ergebnis zu rechnen - die Wahlkarten werden erst am Montag ausgezählt.