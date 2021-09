Dreiste Betrügerin (45) hortete Elektrogeräte

Am vergangenen Mittwoch wollte in Götzis eine 45-Jährige einem Mann einen Fernseher im Wert von 11.000 Euro zum Preis von 2500 Euro verkaufen. Da diese extreme Preisreduktion dem Kaufinteressenten seltsam vorkam und er an der Herkunft des Fernsehers zweifelte, verständigte er die Polizei.