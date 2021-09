Virus-Krise beschert Investitionsboom im Tourismus

Allein ist Weißenbacher damit nicht: Allein der Raiffeisenverband Salzburg erzielte in den vergangenen zwölf Monaten ein Plus von 190 Millionen Euro bei den Tourismusfinanzierungen. Und auch bei der Österreichischen Hotel- und Tourismusbank (ÖHT) spürt man den Trend. Im ersten Halbjahr 2021 beläuft sich die betreute Investitionssumme auf 92 Millionen Euro in Salzburg, Platz 2 im Österreich-Schnitt. „Das Corona-Desaster hat ein Umdenken bei der Produktgestaltung gebracht. Viele haben die Lockdowns genutzt, um sich wettbewerbsfähig zu positionieren“, so ÖHT-Generaldirektor Wolfgang Kleemann.