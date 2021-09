Offiziell: Straßen-WM 2025 steigt in Ruanda

Hajek bei Straßen-WM Fünfter bei Junioren

Alexander Hajek fuhr indes im Straßenrennen der Junioren im Rahmen der laufenden Rad-WM in Flandern auf den fünften Platz. Der 18-jährige Niederösterreicher blieb am Freitag in Leuven im Feld der Verfolger 24 Sekunden hinter dem norwegischen Sieger Per Strand Hagenes. Die übrigen Österreicher landeten außerhalb der ersten 70 Fahrer. Im U23-Bewerb fuhr Tobias Bayer auf Platz elf.