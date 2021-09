Sogar Vastic ist Fan der Sturm-Rakete

Die „Steirerkrone“ fragte nach. Ivica Vastic, der in der Saison 1999/00 unglaubliche 39 Tore in 48 Saisonspielen erzielte, zieht vor der Sturm-Rakete den Hut. „Es ist ein Genuss, Yeboah zuzuschauen. Die 24 Alar-Tore kann er sicher schaffen, vielleicht knackt er ja auch meinen. Ich würde es ihm vergönnen“, schmunzelt Ivo, jetzt Trainer in der Austria-Akademie. Die Tage von Yeboah unter dem Uhrturm sind laut der Sturm-Legende so oder so gezählt. „Er ist noch sehr jung. Es wird schwer, ihn länger zu halten.“



Auch Alar schwärmt

Auch Deni Alar, mit 24 Toren Nummer zwei hinter Vastic, traut Yeboah noch viel zu: „Ich hab ein paar Spiele von Sturm gesehen. Kelvin ist verdammt schnell, hat einen guten Abschluss. Macht er so weiter, ist diese Saison alles möglich. Aber auf meine Bestmarke fehlen ihm ja noch ein paar Treffer“, lacht der 31-jährige Zeltweger. Morgen will Yeboah gegen Alars Ex-Klub Rapid wieder Beute machen. Deni: „Wichtig ist, dass er gesund bleibt. Und als Stürmer brauchst du halt auch das nötige Quäntchen Glück.“