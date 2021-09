Am Steuer an der Bierflasche genippt - Schein weg

Zwei Vorarlberger fuhren am späten Abend mit dem Motorrad auf der Paß Gschütt-Bundesstraße von St. Martin am Tennengebirge kommend in Richtung Lungötz. Der 53-jährige Lenker kam mit seinem Motorrad zu weit nach rechts, kollidierte mit der Leitschiene und landete auf der Straße. Dabei wurden sowohl der Lenker als auch die 51-jährige Mitfahrerin an den Beinen unbestimmten Grades verletzt. Nachfolgende PKW-Lenker bzw. ein befreundetes Ehepaar leistete Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Die Verletzten wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Schwarzach im Pongau gebracht. Der Alkotest mit dem Lenker verlief negativ.