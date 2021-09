Hans Kilger feiert Eröffnung auf Schloss Gamlitz

Am Namen Hans Kilger kommt man in der Südsteiermark kaum mehr vorbei: Binnen weniger Jahre hat sich der Münchner Investor zahlreiche Immobilien, Weingüter und Gastro-Betriebe unter den Nagel gerissen - darunter große Namen wie das Loisium in Ehrenhausen oder der Jaglhof in Gamlitz. Unter der Dachmarke Domaines Kilger vereint der Unternehmer schon ein kleines Genuss-Imperium.