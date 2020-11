Hans Kilger: „Vor mir muss keiner Angst haben“

Ich spreche von Weinliebhabern, Kulinarikfreunden - also eine Art sanften Genusstourismus. Aber die Leute müssen halt irgendwo leben und wohnen können. Ich brauche also solche Anwesen wie den Stupperhof, wo wir gerade sitzen und wir mitten in den Bauverhandlungen für einen Ausbau stecken. Ich bin nämlich der Meinung, du brauchst rund 60 Übernachtungsplätze, damit sich die Sache wirklich rentiert.