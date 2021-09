Liechtensteiner Polizei räumt rebellischen Gasthof

Auf Anordnung des Amtes für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen ist am Mittwochnachmittag der Eigentümerin des Landgasthof „Rössle“ in Ruggell eine Verfügung zur Schließung der Gaststätte polizeilich zugestellt worden. Am Donnerstag stellte die Polizei dann allerdings fest, dass der Landgasthof trotz der Schließungsverfügung geöffnet war und zahlreiche Gäste im Innen- und Außenbereich bewirtet wurden.