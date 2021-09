27-jähriger Däne im Tennengebirge gerettet

In Werfen im Pongau ist am Mittwochabend ein 27-jähriger Däne in Bergnot geraten. Der Mann hat sich im Gipfelbereich des Hühnerkrallkopfes auf rund 2.400 Meter Seehöhe verstiegen, zudem funktionierte seine Stirnlampe nicht mehr. Sieben Bergretter der Ortsstelle Werfen stiegen bei Dunkelheit, Nebel und Wind auf und brachten den unverletzten Mann ins Tal. Wegen des Wetters und der Finsternis war ein Hubschraubereinsatz nicht möglich.