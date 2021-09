„Volleyball muss einfach sein“

Dieses Credo gilt auch für die neue Saison, in die sein Team am Samstag (14) in Tirol startet. „Ich erwarte Innsbruck wieder sehr stark aber wir haben uns in der letzten Saison auch großen Respekt erarbeitet“, weiß der 37-Jährige, der die Abgänge von Sarah (Studium) und Lina (VC Kanti) Hinteregger sowie seiner Kapitänin Veronika Zeferino de Oliveira (Babypause) verkraften muss.