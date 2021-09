Mann drohte, auf Polizei zu schießen - Großeinsatz

Ein großer Polizeieinsatz hat am Mittwoch in Wien-Floridsdorf für großes Aufsehen gesorgt: Wie die Polizei gegenüber krone.at bestätigte, hatte sich ein Mann in einem Haus verschanzt. Der Bewohner einer Sozialeinrichtung hatte gedroht, eine Waffe zu besitzen und diese auch gegen Polizisten zu richten.