Kommunisten gewinnen Russland-Wahl in Österreich

816 Russinnen und Russen hatten am Sonntag in der russischen Botschaft im Wien gewählt, zwei weitere Personen waren von Mitgliedern der Wahlkommission zu Hause ausgesucht worden. Wie auch in Russland konnten die Wähler in Österreich je eine Stimme für eine Partei und für einen Kandidaten in einem konkreten Wahlkreis abgeben. Österreich war dieses Mal von der Russischen Wahlkommission dem Wahlkreis Nr. 30 in der Teilrepublik Tatarstan zugeordnet worden.