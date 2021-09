Russland geht gegen „smartes Abstimmen“ vor

Zwei Wochen vor der Parlamentswahl wollen die russischen Behörden mögliche Protestabstimmung gegen die Kremlpartei Geeintes Russland verhindern. Ein Gericht in Moskau forderte den Internetriesen Google auf, in seiner Suchmaschine den Begriff „smartes Abstimmen“ nicht mehr anzuzeigen - ein Projekt des inhaftierten Regierungskritikers Alexej Nawalny. Sein Team machte die Entscheidung des Gerichts am Sonntag öffentlich.