Neue Parlamentspartei als Sprachrohr für Nawalny?

„Wir sind bereit, sie in der Staatsduma zu unterstützen, ohne die Urheberschaft dafür zu beanspruchen“, so der Obmann der Bewegung Neue Leute. Über Nawalny sagte Netschajew Berichten zufolge einmal, dass seine Arbeit nützlich sei. Eigentlich gilt seine Partei als kremlnah - Beobachter haben immer wieder auch über Verbindungen der Partei zum Kreml geschrieben. Offene Kritik an Präsident Wladimir Putin sei vermieden worden. „Wir sind eher Realisten“, meinte Netschajew dazu.