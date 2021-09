Notruf künftig auch per Textnachricht möglich

Katastrophenwarnung per SMS

Vorgesehen ist in dem Entwurf auch ein einheitliches öffentliches Warnsystem, Menschen sollen im Katastrophenfall regional und schnell mit einer Textnachricht informiert werden. Gerade die Hochwasser heuer in Österreich und Deutschland hätten gezeigt, wie wichtig ein solches System sei, sagte Infrastrukturministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Mittwoch nach dem Ministerrat. Das Warnsystem soll bis nächstes Jahr fertig werden - eigentlich sollte das von der EU vorgesehene europaweit standardisierte Bevölkerungswarnsystem bis 2021 umgesetzt werden.