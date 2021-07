Nur 22 von insgesamt 355 Handytarifen 5G-fähig

5G für Power-User am günstigsten

Wer 5G nicht zwingend benötigt, sollte sich dem Portal zufolge von den aktuellen Angeboten jedoch nicht unter Druck setzen lassen. Da die Datenpakete über die Zeit günstiger würden, sei auch bei 5G von einem Preisverfall auszugehen. Nur Power-User sollten jetzt schon zuschlagen: Wer im Monat über 100 Gigabyte Datenvolumen am Handy benötige, sollte zu einer Datenflatrate greifen. Mit durchschnittlich 29,50 Euro im Monat bietet Magenta für Internet-Bestandskunden im Tarif „Mobile SIM Only Unlimited Gold“ derzeit die günstigste Daten-Flatrate fürs Handy im 5G-Netz an. Das günstigste Neukunden-Angebot hat Drei mit „Perfect Unlimited“ aktuell um durchschnittlich 54,66 Euro monatlich.