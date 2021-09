Wiesberger legt beim Ryder Cup mit „Sieg“ los

Rückschlüsse auf eine mögliche Paarung am Freitag oder Samstag lasse das aber keine zu, wurde im europäischen Team betont. „Ich sage nicht, was oder was es nicht bedeutet“, winkte Europa-Kapitän Padraig Harrington ab. „Ich habe natürlich so meine Ideen, was im Training geübt wird. Aber es ist der Job der Medien herauszufinden, was sein könnte, und nicht mein Job, es ihnen zu sagen“, ließ sich Harrington ebenso wenig in die Karten blicken wie sein US-Pendant Steve Stricker.