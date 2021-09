Bankraub in NÖ: Gefährlicher Ex-Häftling gesucht

Nach einem bewaffneten Überfall auf eine Bank in Krumbach (Niederösterreich) am Mittwoch hat die Polizei nun Fahndungsfotos veröffentlicht. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 68-Jährigen, der erst am 7. September in seinem Heimatland Deutschland aus einer Justizanstalt für gefährliche Rückfallstäter geflohen sein soll!