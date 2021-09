Bewaffneter Raubüberfall auf Bank in Krumbach

Der Überfall geschah am Morgen gegen 8 Uhr. Der Täter kam mit einer Faustfeuerwaffe in der Hand und maskiert mit einem Motorradhelm in das Geldinstitut. Er bedrohte zwei Angestellte mit der Waffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Opfer kamen den Forderungen nach, woraufhin der Verdächtige mit Beute in bis dato unbekannter Höhe die Flucht ergriff.