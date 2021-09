Illustre Gästeschar bei Laschet-Dinner in Berlin

Benko mit „Erfolgsmodell“ auch in Wien

Viele Immobilien seiner schlingernden Warenhausgruppe stehen zum Verkauf. Und jetzt will er sein „Erfolgsmodell“ auch auf die Wiener Mariahilfer Straße übertragen, freilich nicht ohne Politik. „Kurz-Freund“ Benko will dort per Ausnahme höher bauen dürfen.