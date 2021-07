Luxusmarken im Gespräch für Benkos Shopping-Klotz

Signa-intern in sehr gewolltem Business-Englisch verfasst lautet das so: „Leading Luxury Brands will be part of the Vienna Project – 100% positive feedback for KaDeWe Vienna“. Mit folgenden Luxusmarken bestehe bereits ein „Verbal Commitment“: Louis Vuitton, Ralph Lauren, Valentino, Chloe, Saint Laurent, Giorgio Armani, Hugo Boss, Fendi, Sandro, Gucci, Givenchy, Burberry, Prada, Bulgari, Tommy Hilfiger, Bottega Veneta, Bucherer, Luxottica, Wellendorff und Mont Blanc. Mit folgenden Marken wurden überdies Verhandlungen aufgenommen: Rolex, Chanel, Rimowa, Balenciaga, Hermes, Dior und Moncler.