Benko-Warenhauskonzern fordert erneut Staatshilfe

Wirtschaftsforscher Heinemann erklärte in dem Film des öffentlich-rechtlichen Fernsehens dazu: „Wenn entschieden wird von Politikern, die in einer Stiftung sitzen, die Geld von dem Unternehmen bekommen, das Staatshilfe bekommt, das ist nicht nur ein Interessenskonflikt, das ist mehr als anrüchig.“ Das deutsche Bundeswirtschaftsministerium teilte laut ARD mit, dass die Aktienbeteiligung der RAG Stiftung an der Signa-Tochter bei der Vergabe der staatlichen Corona-Hilfe an Karstadt-Kaufhof keine Rolle gespielt habe.