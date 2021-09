Auch FPÖ ruft Staatsanwaltschaft nun auf den Plan

Freiheitliche orten „Widmungstrickserei“

Denn die FPÖ will per Sachverhaltsdarstellung in dem Fall ebenso Licht ins Dunkel bringen. Der auch hier wieder genannte Name: Christoph Chorherr von den Grünen. Die Freiheitlichen nehmen sich jedenfalls kein Blatt vor den Mund: „Diese Widmungstrickserei mit Promi-Bonus muss lückenlos aufgeklärt werden. Die Vorgänge rund um den ehemaligen grünen Planungssprecher Chorherr sind mehr als dubios“, so der Landesparteisekretär der Wiener FPÖ, Michael Stumpf, der die Sachverhaltsdarstellung auch eingebracht hat.