Leiner-Abriss: So klotzig wird das neue KaDeWe

„Die zulässige Gebäudehöhe ist an der Front Mariahilfer Straße Bauklasse V, also 26 Meter, und im sonstigen Bereich Bauklasse IV, also 21 Meter“, bestätigt das Büro von Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál (SPÖ). Der Verbauungs-Paragraf macht eine Anpassung möglich. Heißt: Mehr Beton, mehr Glas - mehr Gewinn.