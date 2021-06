Neue Umfrage: Ohrfeige für das geplante KaDeWe

Was viele nicht verstehen: Wie kann in einer Schutzzone ein altes Gebäude so großflächig abgerissen werden? Und das, obwohl für die Wiener der Denkmalschutz so bedeutend ist. Laut der Umfrage erklären 82 Prozent der Wiener, dass ihnen der „Denkmalschutz wichtig ist“. Würde Ihnen etwas fehlen, wenn es in Wien keine älteren oder historischen Gebäude mehr geben würde, wurden die 800 Wiener gefragt. 88 Prozent sagen: Ja! Und trotzdem können sich viele Spekulanten in der Stadt austoben, wie sie wollen.