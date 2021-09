Corona-Fall bei Oldtimer-Ralley in Mürzzuschlag

Nach Bekanntwerden eines Corona-Falles im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ruft die Bezirkshauptmannschaft Bruck-Mürzzuschlag als Gesundheitsbehörde alle Personen, die sich am Samstag, 11. September, 9 bis 19 Uhr bzw. am Sonntag, 12. September, 9 bis 12 Uhr bei der „Hochsteiermark Classic“ (Oldtimer-Rallye-Rundkurs, Mürzhofen - Bruck - Mariazell - Neuberg) aufgehalten haben, auf, ihren Gesundheitszustand in den nächsten Tagen besonders aufmerksam zu beobachten und sich einem PCR-Test zu unterziehen.