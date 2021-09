Pneumokokken sind gefährliche Bakterien!

Besonders häufig erkrankt waren Personen höheren Alters, insbesondere über 80-Jährige. Aber auch Kinder unter einem Jahr. „Pneumokokken-Erkrankungen werden immer noch unterschätzt“, warnt Univ.-Prof. Dr. Ursula Kunze vom Zentrum für Public Health an der MedUni Wien. „Im Krankenhaus sehen wir ja nur die Spitze des Eisbergs. Viele jener Lungenentzündungen, die glücklicherweise noch von Hausärzten behandelt werden können, gehen ebenfalls auf Pneumokokken zurück und wären in vielen Fällen durch Impfungen vermeidbar. Leider ist die Durchimpfungsrate, die derzeit gerade einmal im niedrigen zweistelligen Bereich liegt, viel zu gering.“ Im Unterschied zu SARS-CoV2 oder Influenza handelt es sich bei den Pneumokokken um Bakterien. Sie werden durch Tröpfchen von Mensch zu Mensch übertragen. Insgesamt sind knapp 100 Pneumokokken-Serotypen, also Untergruppen, bekannt.