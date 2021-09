„Lügen, Zwang“: FPÖ leitet rechtliche Schritte ein

Rosam hatte in einer TV-Show behauptet, Kickl habe sich „heimlich impfen lassen“. Diese „als Verdächtigung geäußerte Tatsachenbehauptung“ sei falsch, erläuterte auch Medienanwalt Christoph Völk. „Rosam unterstellt Herbert Kickl mit seinen Äußerungen implizit, dass er eine verlogene Politik betreibe, die seinen Rücktritt zur Folge haben müsste. Dies ist ehrenbeleidigend und kreditschädigend, auch Verdächtigungen sind tatbildlich. Entscheidend ist nämlich, wie der Mitteilungsempfänger, also in diesem Fall die Zuschauer, Rosams Äußerungen auffassen.“