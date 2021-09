Die schönsten Red-Carpet-Looks der Emmy-Gala

Für einen Look in klassischem Schwarz entschieden sich Kate Winslet, die ihre Kurven in einem Kleid von Giorgio Armani perfekt in Szene setzte, und Jennifer Coolidge in Christian Siriano. Auch in Schwarz, aber im coolen Jumpsuit mit glitzernden Details von Elie Saab kam „Grey‘s Anatomy“-Star Ellen Pompeo zu den Emmys.