Ein echter „Highway to Höll“

Die Leichtigkeit des Seins war auf einmal zurück. Der erste Weltcupsieg vergangenen Mittwoch beim Finale in Snowshoe in West Virgina, vier Autostunden von Washington entfernt, hat bei Valentina Höll viel an Anspannung gelöst. In ihrer zweiten Elitesaison war die 19-jährige Mountainbike-Downhillerin inklusive WM dreimal zu Sturz gekommen, auch im Training in den USA abgeflogen. Aber in den Rennen hatte die Saalbacherin die Nerven behalten, setzte Samstag zum Abschluss den zweiten Sieg drauf und sich die Gesamt-Weltcup-Krone noch auf. Ihre große Konkurrentin, die französische Favoritin Myriam Nicole, begrub mit einem Sturz alle Chancen, kam nur als Siebte ins Ziel.