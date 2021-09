Zeigt Putins Uhr, wie Russland auf Wahlen pfeift?

In Russland hat man mancherorts einen recht eigenen Zugang zu Demokratie und Menschenrechten - und diese Einstellung könnte just die Uhr des russichen Präsidenten Wladimir Putin einmal mehr deutlich machen. Nicht wegen der Preisklasse, in der sich der Chronograf der Firma Blancpain befindet (10.000 Euro aufwärts ...). Sondern wegen des Datums, das auf dem Ziffernblatt angezeigt wird. Videoaufnahmen zeigen, dass der Staatschef laut seiner Uhr seine Stimme nämlich bereits am 10. September abgab - und damit drei Tage vor Wahlbeginn. Dies führte nicht nur zu einer hitzigen Debatte, sondern wirft auch angesichts der zahlreichen Beschwerden über Verstöße bei der Wahldurchführung wieder einmal kein allzu gutes Licht auf das Demokratieverständnis des russischen Machthabers ...