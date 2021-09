Verein hilft Menschen mit Handicap im Alltag

Jeder Mensch braucht drei Arten sozialer Bindung: Vertrauen, Kontakt und Anerkennung. Dafür, dass eben diese Bindung auch vermittelt wird, sorgt der Verein „Auf Augenhöhe“ in Schwechat im Bezirk Bruck an der Leitha. Tagtäglich unterstützen die Helfer des Vereins Menschen mit besonderen Bedürfnissen und querschnittgelähmte Unfallopfer – all das ehrenamtlich.