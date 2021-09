Corona-Sommer: 1,15 Mio. Gäste in Wiens Freibädern

Sauna ab 1. Oktober

Am 1. Oktober öffnen dann auch wieder die Saunaanlagen. Für den Einlass ist auch hier ein gültiger 3G-Nachweis sowie eine Kontaktdatenerfassung erforderlich. Eine längere Wartezeit müssen lediglich Stammgäste des Theresienbades in Meidling in Kauf nehmen. Dieses wird derzeit saniert. Schwimmhalle und Sauna öffnen erst am 7. Dezember wieder.