Lienzer Innenstadt für Paketdienste bald Tabuzone?

Verstopfte Straßen gehören in einer Stadt wie Lienz zum Alltag. Um zumindest die Innenstadt von auswärtigen Paketdiensten so gut es geht zu befreien, gibt es nun Lösungsvorschläge. Alle drei Szenarien sehen das Mobilitätszentrum als Hauptstandort. Dort können Zusteller Pakete abgeben und müssten somit nicht mehr in die Innenstadt zu jedem Kunden einzeln fahren.