Krisen-Gipfel zum Grazer „Billa-Eck“

„Seit der Corona-Lockdown vorbei ist, versammeln sich wieder mehr Personen im Bereich des ,Billa-Ecks’. Vor allem, wenn sie betrunken sind, streiten sie viel, ständig kommt es zu Raufereien - eben erst in dieser Woche“, klagt eine Lokalbesitzerin in der Nähe des „Krisenherdes“ am Grazer Hauptplatz.