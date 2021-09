Österreicher: 99% rechnen mit Bedrohungssituation

Die Befragten - die Umfrage führte MAKAM Research durch - hielten drei Bedrohungssituationen am wahrscheinlichsten: Ein Anstieg an Armut, eine weitere große Flüchtlingswelle sowie eine starke Zunahme der Inflation. Am wahrscheinlichsten wird in naher Zukunft eine Zunahme von Armut angesehen, acht von zehn Österreichern erachten dies als „zumindest wahrscheinlich“.