Migration: Platter hält größere Welle für möglich

Ein solches Szenario sei - nicht zuletzt wegen der Situation in Afghanistan - „nicht auszuschließen“. Schließlich habe es der südliche Nachbar bereits jetzt mit „30.000 Anlandungen“ zu tun. Jedenfalls komme bei einem solchen Szenario auch die Brenner-Grenze ins Spiel, warnte der Landeschef, derzeit auch Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz, im APA-Sommerinterview. Die Tiroler Polizei habe ihm jedenfalls versichert, dass man bei einem größeren Zustrom das Grenzregime am Brenner in Zusammenarbeit mit dem Bundesheer - analog zum Jahr 2015 - „innerhalb von 24 Stunden“ hochfahren könne. Würde dies nicht passieren und man „alle durchwinken“, sei er sicher, dass Deutschland zur Grenzsicherung „scharfe Maßnahmen“ ergreifen würde - und dann habe man in Tirol ein „riesiges Problem“, sagte Platter in Anspielung auf einen drohenden massiven „Rückstau“ von Flüchtlingen im Bundesland.