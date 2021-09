Wer weiß etwas zu diesen Graffitis in Mäder?

In der Zeit zwischen Dienstag, 14.9. von 19 Uhr bis Mittwoch, 15.9., gegen 7 Uhr kam es in der Umgebung der ÖKO Mittelschule beziehungsweise im Bereich des Kindergartens in Mäder zu Sachbeschädigungen durch mehrere Graffitis und Verunreinigungen.