Causa Ischgl: Ermittlungen vorläufig abgeschlossen

Bericht an Oberstaatsanwaltschaft

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck sei nach der umfangreichen Prüfung nun zu einem Ergebnis gekommen und hat daher die Ermittlungen (zumindest vorläufig) abgeschlossen. „Dieses Ergebnis hat die Staatsanwaltschaft in einem mehr als 70-seitigen Vorhabensbericht zusammengefasst und diesen Bericht samt Akt nunmehr der Oberstaatsanwaltschaft Innsbruck vorgelegt“, so Mayr.