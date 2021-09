„Enkelbriefe“: Versteckte Promi-Werbung für Grüne?

Grünen-Politiker feiern Aktion auf Twitter

Am Ende spuckt der Briefomat einen unpersönlichen Text aus, welcher von den Kindern direkt per Mail oder ausgedruckt verschickt werden kann. Die Bundestagswahl am 26. September sei ihre letzte Chance, „um die Klimakrise mit echten politischen Maßnahmen aufzuhalten.“ Viele junge Menschen („Fridays for Future“-Bewegung) hätte dies bereits verstanden. Nun seien aber die Älteren an der Reihe. Die Grünen-Politiker Cem Özdemir, Renate Künast oder Michael Kellner feiern die Aktion auf Twitter.